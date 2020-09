Unfall In Ganderkesee: 80-Jähriger fährt in Container

Ganderkesee Mit dem Schrecken davon kam ein Autofahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee: Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 80-Jähriger aus der Gemeinde mit seinem Pkw auf den im Ortskern gelegenen Schotterplatz an der Straße Am Glockenstein. Dort verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und stieß frontal mit einem dort abgestellten Container zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Ganderkeseer bliebt dabei unverletzt, der Pkw war anschließend aber nicht mehr fahrbereit.