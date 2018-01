Ganderkesee Leichte Verletzungen trug eine 60 Jahre alte Fußgängerin aus Ganderkesee davon, die am Montag gegen 17.40 Uhr im Einmündungsbereich des Brüninger Wegs auf die Grüppenbührener Straße in Ganderkesee von einem Auto angefahren wurde. Ein 28-jähriger Ganderkeseer hatte die Frau, die gerade an der Fußgängerfurt die Fahrbahn überquerte, mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen erfasst. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

