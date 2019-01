Ganderkesee Ein 17-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt worden. Der Ganderkeseer befuhr laut Polizeimeldung gegen 12.40 Uhr den Radweg der Langen Straße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zum Ring nahm ihm ein entgegenkommender 79-jähriger Mann aus Ganderkesee, der mit seinem Kleinbus nach rechts in den Ring abbiegen wollte, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige klagte über leichte Schmerzen in den Beinen.

Eine hinter dem Kleinbus fahrende 19-Jährige aus Ganderkesee bemerkte den Zusammenstoß zu spät und fuhr leicht auf das Heck des Kleinbusses auf. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 4000 Euro.