Ganderkesee Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag im Ort Ganderkesee. Nach Auskunft der Polizei öffnete gegen 11.40 Uhr eine 79-jährige Fahrerin aus Ganderkesee in der Mühlenstraße die Beifahrertür ihres dort geparkten Opel Pkw. Dabei übersah sie einen 57-Jährigen Ganderkeseer, der sich mit einem selbstgebauten E-Bike auf dem Geh- und Radweg näherte. Dieser kollidierte mit der geöffneten Fahrzeugtür und fiel anschließend in das Schaufenster eines gegenüberliegenden Geschäfts. Dabei verletzte der Ganderkeseer sich so sehr, dass er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein selbstgebautes E-Bike wurde vor Ort sichergestellt und wird laut Polizei jetzt einer rechtlichen Prüfung unterzogen.