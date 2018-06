Ganderkesee Ein 54-jähriger Ganderkeseer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Laut Meldung war der Mann am Mittwoch gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Grüppenbührener Straße unterwegs, als eine 45-jährige Frau aus Ganderkesee beabsichtigte, mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Grüppenbührener Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den auf der richtigen Seite fahrenden Mann und erfasste ihn mit ihrem Wagen.

Der Mann kam zu Fall und prallte auf der Straße gegen das Auto eines verkehrsbedingt wartenden 19-Jährigen aus Ganderkesee. Laut Polizei ist der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen gering. Die Beamten schätzen ihn auf 150 Euro.