Ganderkesee Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 65-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall am Habbrügger Weg in Ganderkesee erlitten. Der Ganderkeseer wurde an der Kreuzung Habbrügger Weg/Raiffeisenstraße von einem Pkw erfasst und stürzte schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, wollte die Autofahrerin, eine 55-jährige Frau aus Bookholzberg, den Habbrügger Weg in Richtung Raiffeisenstraße überqueren. Dabei übersah sie den von links kommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Sachschaden blieb nach Polizeiangaben gering. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.