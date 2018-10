Ganderkesee Bei einer Notbremsung wurden am Freitag in Ganderkesee vier Schulkinder in einem Bus leicht verletzt. Laut Polizei befuhr ein zehnjähriger Junge um 13.24 Uhr mit seinem Fahrrad die Grüppenbührener Straße und wollte die Straße in Höhe der Raiffeisenstraße an einer Querungshilfe kreuzen. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Der Fahrer eines in Richtung Ortsmitte fahrenden Schulbusses, ein 47-jähriger Delmenhorster, musste eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Jungen zu verhindern. Durch dieses Bremsmanöver wurden vier Schulkinder im Bus leicht verletzt. Die Verletzten, zwei zehnjährige und ein elfjähriges Mädchen sowie ein zwölfjähriger Junge, alle aus der Gemeinde, wurden vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Der Radfahrer blieb unverletzt.