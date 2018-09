Ganderkesee Ein elfjähriger Junge wurde am Donnerstag bei einem Unfall auf der Lindenstraße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr um 16.55 Uhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee die Lindenstraße in Richtung Bergedorfer Straße. An der Einmündung hielt sie zunächst an, da ein Kind mit einem Fahrrad die Fahrbahn querte. Plötzlich rutschte sie vom Bremspedal, der Pkw fuhr an und prallte gegen das Fahrrad des Kindes, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht, die Mutter war vor Ort und kümmerte sich um den 11-Jährigen. Die Sachschäden waren gering.