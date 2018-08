Ganderkesee Leichte Verletzungen zog sich eine 71-jährige Radfahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall zu. Die Ganderkeseerin war gegen 9.30 Uhr auf dem Radweg am Habbrügger Weg unterwegs in Richtung Westtangente. In Höhe der Raiffeisenstraße wurde sie von einem Pkw erfasst, dessen Fahrer, ein 69-Jähriger aus Ganderkesee, in den Habbrügger Weg abbiegen wollte. Die Radlerin kam zu Fall und erlitt Verletzungen am Knie.

