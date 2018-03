Ganderkesee Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Fahrer aus Ganderkesee am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Oldenburger Straße erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der 61-Jährige in seinem BMW kurz vor 16 Uhr an der Einmündung zum Gewerbegebiet Bookhorn mit dem Pkw eines ebenfalls 61 Jahre alten Delmenhorsters, der aus der Rudolf-Diesel–Straße nach links in Richtung Delmenhorst abbiegen wollte. Dabei übersah der Opel-Fahrer offenbar den vorfahrtsberechtigten Pkw des Ganderkeseers.

Während dieser zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Delmenhorst gefahren wurde, mussten an der Unfallstelle zunächst ausgelaufene Betriebsstoffe von einer Spezialfirma entsorgt werden. Dafür war eine zeitweisen Straßensperrung erforderlich und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 12 000 Euro.