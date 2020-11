Verkehrsunfall in Ganderkesee: 14-jähriger Radfahrerin die Vorfahrt genommen

Ganderkesee Lediglich leichte Verletzungen erlitt eine junge Radfahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee. Nach Auskunft der Polizei fuhr die 14-Jährige aus der Gemeinde gegen 13.15 Uhr im Ortskern auf der Grüppenbührener Straße in Richtung Urneburger Straße. Dabei wurde ihre Vorfahrt von einem 75-jährigen Pkw-Fahrer aus Ganderkesee missachtet, der von der Wittekindstraße kommend die Grüppenbührener Straße querte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin die Hände leicht, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen