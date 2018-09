Ganderkesee Auf einen Drogeriemarkt hatten es bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Montag abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen und schildert die Tat wie folgt: In der Nacht zu Montag warfen gegen 0.10 Uhr unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür eines Drogeriemarktes in der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee ein. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, die die Täter in die Flucht trieb. Zum Betreten des Marktes kam es laut Polizei nicht. Der Schaden am Gebäude wird von den Beamten auf 6000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.