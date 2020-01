Ganderkesee Die Fäuste sprechen ließ ein erfolgloser Dieb am Mittwoch in Ganderkesee: Zwischen 17.55 und 18 Uhr versuchte am 15. Januar ein bislang unbekannter Mann, am Ganderkeseer Weg Werkzeug von der Pritsche eines Firmenfahrzeugs eines örtlichen Bauunternehmens zu stehlen. Ein 58-jähriger Mitarbeiter, der den Vorgang beobachtet hatte und den Täter ansprach, wurde daraufhin ins Gesicht und in den Magen geschlagen. Der Unbekannte ließ dabei eine rund 1000 Euro teure Wasserwaage fallen und floh anschließend ohne Diebesgut. Nach Angaben der Polizei war der Mann etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Hose sowie einer roten Daunenwinterjacke bekleidet. Zusätzlich hatte er sich einen schwarzen Schal ins Gesicht gezogen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04331/9410 bei der Wildeshauser Polizei zu melden.