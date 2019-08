Ganderkesee Erneut wärmer als üblich und schon wieder viel zu trocken: Der Juli 2019 reiht sich aus meteorologischer Sicht ein in die lange Liste vergangener Monate mit überdurchschnittlichen Wetter-Werten. Das geht aus der Analyse des Wetterkontors Ingelheim hervor, das allmonatlich für die NWZ die meteorologischen Messungen in der Region zusammenfasst.

Dabei fing der Monat kühl an: Luftmassen aus dem Norden und Nordwesten verdrängten zunächst die warme Mittelmeerluft der letzten Juni-Tage. Die Tagestemperaturen bewegten sich in der ersten Juli-Hälfte um die 20-Grad-Marke, die Nacht zum 4. Juli war mit 6,6 Grad die kälteste im ganzen Monat.

Dann aber kehrte der Hochsommer zurück: Heiße Luft aus Nordafrika erreichte den Nordwesten und sorgte stellenweise für neue Temperatur-Rekorde. In Ganderkesee allerdings wurde der Spitzenwert von 1992 (37,6 Grad) nicht ganz erreicht – hier kletterte das Thermometer am 25. Juli auf den Monats- und Jahres-Höchstwert von 37,4 Grad.

Die mittlere Temperatur im Juli lag in Ganderkesee bei 18,9 Grad – 0,9 Grad über dem Mittelwert der vergangenen drei Jahrzehnte. Die Sonnenscheindauer indes blieb leicht unterdurchschnittlich: Weil der Himmel in den ersten beiden Wochen häufiger bedeckt blieb, schien die Sonne im Juli insgesamt nur 190 Stunden – damit wurden 93 Prozent des üblichen Wertes erreicht. Am längsten, nämlich 15,2 Stunden, war die Sonne über Ganderkesee am 23. Juli zu sehen.

Deutlich unter dem langjährigen Mittelwert blieb wieder die Niederschlagsmenge. 29,5 Liter Regen – und damit nur 39 Prozent des Klimamittels – registrierte das Wetterkontor Ingelheim für die Region Ganderkesee/Delmenhorst (wobei örtlich Abweichungen möglich sind, weil die Schauer häufig lokal beschränkt niedergingen). Allein zwei Drittel der Monatsmenge – 19 Liter – kamen am Sonnabend, 20. Juli, herunter.