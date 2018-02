Ganderkesee Ein-, zweimal drückt Michaela Bädecker (49) auf den Spender, der auf dem Wagen im Flur steht. Desinfektionsmittel tropft auf ihre Hände, mit geübten Bewegungen verreibt die examinierte Altenpflegerin das Mittel und schnappt sich ein neues Paar Handschuhe bevor sie ins nächste Zimmer geht. So geht es jedes Mal: Hände desinfizieren, Tür vorsichtig öffnen und nach dem Bewohner schauen, vereinzelt Gespräche, bevor es wieder zum Wagen und zum nächsten Bewohner geht. 20.45 Uhr, Beginn der Nachtschicht im Wohnpark am Fuchsberg.

15 000 Schritte

Die Kolleginnen und Kollegen der Spätschicht sind weg, die Übergabe erfolgt. Die Spätschicht hat Besonderheiten mitgeteilt, die Medikamente sind sortiert. Michaela Bädecker und ihre Kollegin Susanne Petersen (50, Pflegehelferin) sind schon mittendrin in ihrer Nachtschicht. Michaela Bädecker ist seit 17 Jahren am Fuchsberg tätig. Seit einigen Jahren leitet sie die Nachtschicht. Zusammen mit ihrer Kollegin ist sie nachts im Haus 1 der Wohnanlage für rund 100 Bewohner zuständig. Viel Zeit ist in der Regel nicht, denn die Wohnbereiche erstrecken sich über mehrere Ebenen des weitläufigen Gebäudes. „Da kommen pro Nacht schon einige Kilometer zusammen“, so Bädecker. Einmal hatte eine Kollegin eine App auf dem Handy, die die Schritte zählt. Zehn Kilometer waren es, mehr als 15 000 Schritte – pro Person.

„Wer sind Sie?“

Die Nachtschicht am Fuchsberg Dauer der Begleitung: 20.30 bis 0.30 Uhr Das Personal: Michaela Bädecker (49, examinierte Altenpflegerin) und Susanne Petersen (50, Pflegehelferin). Michaela Bädecker leitete die begleitete Nachtschicht. Der Wohnpark: Der Wohnpark am Fuchsberg ist eine integrative Wohnanlage für Pflege-Wohnen, Service-Wohnen, Junges Wohnen und Tagespflege. Auch ein Demenzhaus gehört zur Anlage. Begleitet wurde die Nachtschicht im Haus 1.

Vieles ist Routine für die beiden Pflegerinnen: Kontrollgänge durch die Zimmer, Nachttabletten verabreichen, auf das Klingeln der Bewohner reagieren. Der erste Weg führt auf die Demenzstation. Die Gänge sind leer, vorsichtig öffnet Michaela Bädecker die erste Tür, sie kontrolliert, ob bei dem Bewohner alles in Ordnung ist. „Ich bin immer froh, wenn jemand schnarcht“, sagt sie leise. Aus dem nächsten Zimmer dringt das Geräusch eines laufenden Fernsehers – nicht alle Bewohner gehen früh ins Bett. Ein paar Meter weiter öffnet sich eine Tür, eine Bewohnerin blickt auf den Flur. „Wer sind Sie?“, fragt sie die Altenpflegerin. „Ich bin die Nachteule“, antwortet Michaela Bädecker und lacht freundlich. „Die Nachtschwester. Wir kennen uns noch gar nicht.“

Am Ende des Flurs schließt Susanne Petersen die Tür eines Zimmers. „Alles in Ordnung“, sagt sie leise. Im Vorbeigehen ein schneller Blick in den Aufenthaltsraum, in die etwas „altertümlich“ eingerichtete Ecke, in der Puppen, Bücher und Möbel zu finden sind, die die Bewohner von früher kennen. Wiedererkennungswert für diejenigen, die sich nicht mehr richtig erinnern können.

Susanne Petersen mag die Arbeit mit den Demenzerkrankten. „Sie sind so ehrlich“, sagt sie. Obwohl das manchmal auch hinderlich sein kann: „Wenn sie dich nicht mögen, dann kann es schon schwierig werden.“ Im Demenzbereich sind sie auch nachts immer zu zweit unterwegs, denn – auch das gehört dazu – manche Demenzerkrankte werden aggressiv. „Da hilft es, wenn man nicht alleine ist“, so Michaela Bädecker. Nimmt sie das den Bewohnern krumm? „Natürlich nicht. Sie können ja nichts dafür.“

Unzählige Schicksale

100 Türen im Haus 1, 100 Menschen, 100 Schicksale: „Manches nimmt einen schon mit“, erzählt Michaela Bädecker auf dem Weg zum nächsten Trakt. „Aber man muss abschalten können.“ Sie hatte schon einige Kolleginnen, Männer sind selten in diesem Beruf, die dies nicht konnten und den Beruf wechseln mussten. Dem gegenüber stehen die schönen Geschichten, die Wunder, die es immer wieder in der Pflege gibt. „Manche blühen hier noch einmal richtig auf“, weiß Michaela Bädecker. „Wunder“, die nicht zuletzt dem Pflegepersonal zu verdanken sind. „Wir können uns hier natürlich ganz anders um die Menschen kümmern als die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern.“

„Die Arbeit mit den Bewohnern gibt viel zurück“, sagt Michaela Bädecker und Susanne Petersen stimmt ihr zu. Jeder Bewohner sei anders, deswegen seien die Pflegerinnen und Pfleger auch darauf bedacht, zumindest gewisse Eckdaten der individuellen Biografien zu kennen. Das helfe auch, auf die Menschen einzugehen, auch wenn die Schicksale manchmal hart sind. Michaela Bädecker erinnert sich an Menschen, die Angst vor Duschen hatten, weil sie die Duschen in den Konzentrationslagern der Nazis überlebt haben.

Die Klingel

21.40 Uhr, ein Bewohner klingelt. Eine Unterbrechung der üblichen Routine für Michaela Bädecker. Warum geklingelt wird, wo sie Hilfestellung geben muss, das ist immer unterschiedlich. „Jetzt müssen Sie mir aber auch helfen“, hört man aus dem Zimmer. Aktivierende Pflege nennt sich das: die Bewohner animieren, auch selbst noch etwas zu tun. „Das ist uns hier besonders wichtig“, sagt Michaela Bädecker.

Kurze Pause

Nach dem Klingelruf geht es weiter auf dem normalen Rundgang durch das Haus. Manchmal, beim Wechsel zwischen den Wohnbereichen, begegnet Michaela Bädecker ihrer Kollegin. „Solange alles ruhig ist, sind wir alleine unterwegs. Das klappt gut“, sagt die 49-Jährige. Nur ist es nicht immer ruhig, in manchen Nächten jagt eine unvorhergesehene Situation die nächste. „Da muss man dann Prioritäten setzen“, so Manuela Bädecker. Gar nicht so einfach, wenn man feste Zeiten für die Medikamentengabe und die regelmäßigen Kontrollgänge auch noch berücksichtigen muss. „Und die Dokumentation müssen wir ebenfalls machen, das nimmt immer recht viel Zeit in Anspruch“, erklärt Michaela Bädecker auf dem Weg zum Schwesternzimmer. 22.45 Uhr, kurze Pause, etwas trinken, eine Kleinigkeit essen, Zeit für Gespräche. Auch Susanne Petersen kommt kurz dazu, zuvor war sie wieder auf der Demenzstation.

„Der Beruf ist anstrengender geworden, auch wenn früher die Schichten länger waren“, sagt Michaela Bädecker. Missen möchte sie ihren Beruf aber nicht, auch wenn es sicherlich Reformbedarf gäbe. Auch Susanne Petersen ist zufrieden, „auch wenn ich früher nie gedacht hätte, dass dieser Beruf für mich Berufung ist“, gibt sie zu. Und die Bezahlung? „Geld ist nicht alles in diesem Beruf“, schränkt sie ein. Aber mehr Anerkennung und bessere gesetzliche Rahmenbedingungen wären schon schön.

Der nächste Gang

Die Gespräche am Tisch im Schwesternzimmer werden unterbrochen. Die Klingel ertönt, reflexartig sind Michaela Bädecker und Susanne Petersen auf den Beinen, der Blick geht zur Anzeige über der Tür. Kurze Absprache, Susanne Petersen geht los. Auch Michaela Bädecker bleibt stehen. Pause vorbei, Zeit für den nächsten Kontrollgang.