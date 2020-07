Zeugen Gesucht: Einbrecher im Ganderkeseer Ortskern unterwegs

Ganderkesee Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ganderkeseer Ortskern ereignet. Um 1.55 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt zur Apotheke an der Grüppenbührener Straße verschafft, indem sie die Eingangstür auftraten. Gestohlen wurden laut Pressemitteilung der Polizei diverse Kosmetikartikel. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest.

Die zweite Tat ereignete sich in derselben Nacht an der Mühlenstraße. Dort haben ebenfalls unbekannte Einbrecher versucht, in eine Bäckereifiliale einzudringen. Entdeckt wurde der Einbruchsversuch um 5 Uhr. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sind die Täter in ihrem Bemühen, die Eingangstür der Bäckereifiliale aufzuhebeln, gescheitert.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt zu beiden Vorfällen die Polizeidienststelle in Ganderkesee unter Telefon 04222/ 9 44 60 entgegen.