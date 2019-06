Ganderkesee Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend im Ganderkeseer Ortskern ein elf Jahre altes Mädchen leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin war gegen 19.20 Uhr auf dem Fahrradweg westlich der Grüppenbührener Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs und querte die Fahrbahn der Grüppenbührener Straße, um in die Urneburger Straße zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 74-Jährigen aus dem Ganderkeseer Gemeindegebiet, der von der Urneburger Straße nach links auf die Grüppenbührener Straße abbiegen wollte. Das Kind zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Die Schäden am Auto beziffert die Polizei mit 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04222/94 46-115 bei der Polizei Ganderkesee zu melden.