Ganderkesee Die Polizei sucht nach Zeugen eines Einbruchs in einen Textil-Discounter an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee: Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 21.30 und Montagmorgen, 8.15 Uhr. Unbekannte Täter sind in das Geschäft eingedrungen, indem sie die Scheibe der Eingangstür einschlugen. Sie nahmen diversen Waren mit, deren Wert die Polizei bislang nicht beziffern konnte. Den Schaden an der Tür schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Dienststelle in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410.

