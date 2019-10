Ganderkesee Gleich drei Einbrüche in Transporter hat die Polizei für den Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitagmorgen, 8 Uhr, in Ganderkesee aufgenommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu jeweils einem Daimler Sprinter an der Urneburger Straße sowie an der Weißbuchenstraße. Am Schürbusch brachen sie einen Ford Transit auf. Gestohlen wurden hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf einen hohen vierstelligen Betrag. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/94 10 zu melden.