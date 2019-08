Ganderkesee Die Polizei such Zeugen zweier Einbrüche in Ganderkesee: Im einen Fall war der Kindergarten Birkenhof im Industriepark betroffen, im anderen die kath. Kirche St. Hedwig. Der Einbruch in die Kita ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, jedoch verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kirche am Habbrügger Weg wurde es am Montag zwischen 12 bis 17 Uhr von unbekannten Einbrechern heimgesucht. Sie brachen eine verschlossene Schublade eines Schrankes auf, gelangten aber auch hier nicht an Diebesgut. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 250 Euro.

Mögliche Zeugen der beiden Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15 in Verbindung zu setzen.