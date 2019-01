Überfall: Hatter unter Tatverdacht

Gemeinde Hatten /Cloppenburg Ein 40-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten steht unter dringendem Verdacht, am 10. April 2017 an einem Überfall auf eine Spielhalle in Cloppenburg beteiligt gewesen zu sein. Wie die Polizei mitteilt, wurden der Mann und vier Komplizen in ihren Wohnungen in Hatten, Oldenburg und Garrel verhaftet.

Ein maskiertes Täter-Trio hatte 2017 insgesamt 25 000 Euro aus Spielautomaten und Geldwechslern erbeutet. Bei dem Überfall wurden zwei Mitarbeiterinnen geknebelt und gefesselt. Ende 2018 erhärtete sich der Verdacht, dass eine Angestellte mit dem Trio unter einer Decke steckte. Der 40-Jährige Hatter ist ihr Bruder. Eine weitere Schwester half beim Verstecken der Beute.

Beide Frauen sind geständig und wieder auf freiem Fuß. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Beute ist laut Polizei längst ausgegeben worden.