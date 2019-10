Zwei Hatter bei Unfällen verletzt

Gemeinde Hatten /Dötlingen /Lemwerder Bei zwei Unfällen sind am Mittwoch zwei Menschen aus der Gemeinde Hatten leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Radfahrer war laut Polizei gegen 7.30 Uhr in der Gemeinde Dötlingen unterwegs. Eine 32-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen von der Straße Natenheide in die Hauptstraße den Radler. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1600 Euro.

Bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße in Lemwerder wurden am Mittwoch gegen 17 Uhr zwei Personen verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden. Ein 55-jähriger Mann aus Ritterhude setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen an und stieß frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 45-Jährigen aus der Gemeinde Hatten zusammen. Zwei Rettungswagen wurden zum Unfallort entsandt. Deren Besatzungen stuften die Verletzungen des Unfallverursachers als schwer, die des 45-Jährigen als leicht ein.

Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 50 000 Euro beziffert.