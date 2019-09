Gemeinde Hatten Beamte der Autobahnpolizei haben am Montag, 23. September, gegen 12.50 Uhr einen Pkw auf der Autobahn 28 kontrolliert, der in Richtung Bremen unterwegs war. Bei der Überprüfung auf einem Parkplatz im Bereich der Gemeinde Hatten stellten die Beamten fest, dass der Führerschein des 20-jährigen Berliners zwar grundsätzlich in Ordnung war, wegen eines Fahrverbots allerdings eingezogen gehörte. Die Beamten behielten daraufhin den Führerschein ein und untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Wegen Fahrens trotz eines bestehenden Fahrverbotes wurde ein Strafverfahren gegen den Berliner eingeleitet.