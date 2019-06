Gemeinde Hatten /Oldenburg Wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag einen 27 Jahre alten Mann aus Hatten zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten verurteilt. Damit bestätigte die Berufungskammer weitgehend ein früheres Urteil des Oldenburger Amtsgerichtes. Der Angeklagte hatte 2017 seinen Führerschein abgeben müssen, weil sein Punktekonto in Flensburg voll war.

Aufgefallen war der Angeklagte in erster Linie, weil er stets zu schnell fuhr. So hatte er mit der Zeit so viele Punkte gesammelt, bis das Konto voll war. Der 27-Jährige wusste, dass er ohne Fahrerlaubnis nicht Auto fahren darf. Er hatte auf dem Hof aber noch sein Fahrzeug stehen. Die Verlockung war wohl zu groß gewesen. Und so stieg der Angeklagte wieder in sein Auto, um durch die Gegend zu fahren. Mehrmals war er in Hatten gesehen worden, aber auch in Ahlhorn und sogar in Köln.

Das Auto des Angeklagten war nicht einmal mehr versichert gewesen. Und auch in der führerscheinlosen Zeit soll der Angeklagte zu schnell gefahren sein, was nicht so clever sein dürfte. Es hagelte dann Verurteilungen, zunächst zu Geldstrafen, dann zu Bewährungsstrafen. Und trotz dieser ganzen Verurteilungen war der Angeklagte erneut in sein Auto gestiegen.

Dem Amtsgericht in Oldenburg hatte das gereicht. Wegen der letzten führerscheinlosen Fahrt gab es erstinstanzlich keine Bewährung mehr.

Gegen das Urteil hatte der 27-Jährige dann Berufung eingelegt. Er wollte nicht ins Gefängnis. Gestern begehrte er doch noch einmal eine Bewährungsstrafe. Er habe nun Arbeit, ein sicheres Umfeld und sein Auto verkauft, zeigte der Angeklagte Gründe dafür auf, ihm eine günstige Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe zu stellen.

Doch daraus wurde nichts. Der Angeklagte hatte selbst dann noch am Straßenverkehr teilgenommen, als er bereits sein Auto verkauft hatte. Dazu hatte er sich ein Fahrzeug geliehen. Mit Bewährung wurde es gestern nichts. Stattdessen wurde die Berufung des Angeklagten verworfen.