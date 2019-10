Gluhmstraße: Zeugen gesucht

Wardenburg In ein Wohnhaus an der Gluhmstraße ist am Donnerstag, 17. Oktober, in der Zeit von 7 bis 15 Uhr eingebrochen worden. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.