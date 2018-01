Überholmanöver endet vor Baum

Goldenstedt Ohne Führerschein und dank seines riskanten Fahrstils hat ein 19-Jähriger in der Nacht zu Montag einen Unfall in Goldenstedt (Kreis Vechta) gebaut. Er überholte einen 61-Jährigen Autofahrer in einer unübersichtlichen Kurve, nach einem Bahnübergang und trotz durchgezogener Linie. Der Wildeshauser kam von der Straße ab, prallte gegen ein Baum und wurde schwer verletzt. Die Polizei stellte fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. An dem Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von 5000 Euro.