Groß Ippener Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde am Dienstag gegen 15 Uhr, in einem Waldstück an der Harpstedter Straße bei Groß Ippener, ein circa 200 Liter großer Stahlbehälter aufgefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Aus dem Gefäß waren bereits 20 bis 30 Liter einer zähflüssigen, grauen Flüssigkeit ausgetreten, die sich auf dem Waldboden verteilt hatte. Aufgrund der Größe des Stahlbehälters müssen die Täter für den Transport in das Waldstück ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.