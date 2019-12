Groß Ippener Das hätte böse enden können: Unbekannte Täter haben in einem Waldstück in Groß Ippener, nördlich der Kirchseelter Straße, mehrere Drähte zwischen den Bäumen gespannt. Aufgefallen war dies zwei Reiterinnen, die auf einem schmalen Waldweg zu Fuß mit ihrem Pferd unterwegs waren, wie die Polizei am Silvestertag berichtet. Die Polizei hatte am Vortag einen entsprechenden Hinweis erhalten. Verletzt wurde niemand. Weitere Drähte seien vor Ort nicht gefunden worden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.