Groß Ippener Mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer durch eine 70er Zone in Groß Ippener gefahren und muss nun neben einem Strafverfahren auch mit einem Fahrverbot rechnen. Das teilt die Polizei mit. Der Mann ist von einer Geschwindigkeitsmessung erfasst worden, die am Donnerstag an der Annenstraße aufgebaut worden war. Von 5.18 bis 7.30 Uhr stellte die Polizei insgesamt 13 Verstöße fest. Sieben Verwarnungen und sechs Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit, die es für zu schnelles Fahren ab 21 Kilometer pro Stunde gibt, waren darunter.