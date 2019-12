Groß Ippener Besonders beratungsresistent hat sich am Freitag ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Stade gezeigt: Gleich zweimal fiel er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf, teilte die Polizei mit.

Gegen 10.40 Uhr stellten die Beamten bei einer Kontrolle auf der A 1 bei Groß Ippener fest, dass sein Lkw-Führerschein seit 15 Monaten abgelaufen war. Sie leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Dem Stader wurde auferlegt, einen Ersatzfahrer zu organisieren.

Das machte er jedoch nicht und fuhr eine halbe Stunde später selbst weiter, so die Polizei. Das fiel den Beamten auf, die ihn schon vorher kontrolliert hatten. Etwa 30 Kilometer entfernt, in Höhe des Dreiecks Ahlhorner-Heide, hielten sie den Stader erneut an und zogen ihn endgültig aus dem Verkehr – mit einer Lenkradsperre.

Auch für diese Fahrt wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei Eintreffen eines Ersatzfahrers wurde die Lenkradsperre entfernt.