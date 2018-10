Groß Ippener Ein Wohnhaus am Birkenweg in Groß Ippener ist am Montag um 13 Uhr zum Tatort geworden. Einbrecher waren in das Gebäude eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Räume, bis sie auf einen Hausbewohner trafen und flüchteten. Die Täter entfernten sich in einem silbernen VW Passat. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15 in Verbindung zu setzen.