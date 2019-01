Groß Ippener Das Auto eines 21-jährigen Mannes aus Bochum ist am Freitag auf der Autobahn 1 von Eisschollen getroffen worden, die von einem Lkw heruntergefallen sind. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer gegen 13.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Groß Ippener in Richtung Osnabrück unterwegs. Durch den Aufprall zersplitterte die Windschutzscheibe des Wagens. Weiterhin zog sich der 21-Jährige durch die Glassplitter leichte Verletzungen an den Händen zu.

Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Schaden am Pkw wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Auto war mit der zersplitterten Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Personen, die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt auf der Autobahn 1 unterwegs waren und Zeuge des Unfalls wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 35/9 31 61 15 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Autobahnpolizei insbesondere Lkw-Fahrer darauf hin, dass Fahrzeuggespanne bei diesen Witterungsbedingungen vor Fahrtantritt von Eisschollen zu befreien sind, um Unfälle wie diesen zu vermeiden. Herabfallende Eisplatten können schwere Beschädigungen an den Fahrzeugen sowie Verletzungen anderer Verkehrsteilnehmer verursachen. Bei Nichtbeachtung droht ein empfindliches Bußgeld.