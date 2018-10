Lkw kommt von Straße ab

Groß Ippener Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 21-jähriger Fahrer aus Harpstedt bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Groß Ippener. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Um 19.15 Uhr befuhr der Harpstedter mit Lkw und Anhänger die Annenstraße, als er von der Fahrbahn abkam. Das Gespann kippte anschließend zur Seite. Der 21-Jährige erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Lastzug musste geborgen werden, dafür wurde die Annenstraße von der Straßenmeisterei gesperrt. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei keine Angaben machen.