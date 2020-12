Polizei sucht Zeugen: Unbekannte stehlen Pkw in Groß Ippener

Groß Ippener Bislang unbekannte Täter sind laut Polizei zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, in eine Werkstatt an der Straße „Am Gewerbegebiet“ in Groß Ippener eingebrochen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt, erlangten dort aufbewahrte Pkw-Schlüssel und entwendeten einen Pkw, der vor der Werkstatt geparkt war. Dabei handelte es sich um einen elf Jahre alten 3er-BMW in silbergrau mit einem Kennzeichen aus Bremen (HB). Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf 2200 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich an die Polizei Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/94 11 15.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen