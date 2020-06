Polizei: Putenlaster verunglückt auf A 1

Groß Ippener /Prinzhöfte Ein mit rund 850 Puten beladener Lastwagen ist bei Groß Ippener in eine Nachtbaustelle auf der Autobahn 1 gefahren. Der Fahrer wurde verletzt, etwa 500 Tiere verendeten. Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag. Der Putentransporter war in Richtung Osnabrück unterwegs, als er in der Nachtbaustelle zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß Ippener in einen Sicherungsanhänger samt Zugfahrzeug fuhr.

Wegen der Baustelle war der Hauptfahrstreifen der zweispurigen Autobahn gesperrt. Aus bislang unbekannten Gründen überfuhr der 56-jährige Fahrer aus Cloppenburg laut Polizei am Beginn der Nachtbaustelle die dort aufgestellten Baken und kollidierte mit einem auf dem Hauptfahrstreifen abgestellten Sicherungsanhänger. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte das Lkw-Gespann auf den Überholstreifen und anschließend nach rechts durch die Außenschutzplanke in einen Graben, wo das Gespann umstürzte. Es entstand Sachschaden am Lkw-Gespann, am Sicherungsanhänger, der Baustellenabsicherung sowie an der Außenschutzplanke.

Zudem verendeten von den 850 geladenen Puten etwa 500. Die übrigen Tiere wurden nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landkreises Diepholz einem nahegelegenen Schlachthof zugeführt.

Der 56-jährige Fahrer aus Cloppenburg wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nah gelegenes Krankenhaus gefahren. Im Bereich der Unfallstelle kam es aufgrund der Bergungsmaßnahmen sowie der Verladungsmaßnahmen der lebenden und verendeten Tiere zu einer weiterführenden Sperrung des Hauptfahrstreifens. Diese Sperrung konnte erst gegen 12.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die entstandene Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Unfall auf der Simmerhauser Straße in Prinzhöfte. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Harpstedt war mit einem Pkw in Richtung Rundebusch unterwegs. Beim Befahren einer Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannten Gründen auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab. Der Pkw überschlug sich. Das Fahrzeug kam im Bereich der Berme, auf dem Dach liegend, zum Stehen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 8000 Euro. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Im Einsatz war außerdem die Feuerwehr Prinzhöfte, die am Donnerstagnachmittag einen umgestürzten Baum im Hölscherholz beseitigen musste.