Groß Ippener /Stuhr Schon wieder hat es auf der A 1 bei Groß Ippener gekracht, schon wieder sind die Folgen fatal: Zwei Männer und zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr schwer verletzt worden. Einer der Betroffenen, ein 62-Jähriger, ringt um sein Leben.

Nach Auskunft der Polizei war der Unfall um 15.45 Uhr gemeldet worden. Zeugen hatten von vier beteiligten Fahrzeugen, mehreren eingeklemmten Personen und einer in Fahrtrichtung Bremen komplett blockierten Autobahn berichtet.

Nach bisherigen Ermittlungen, so sagte ein Sprecher der Polizei, herrschte zum Unfallzeitpunkt auf beiden Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bremen Stau. Auf der rechten Fahrspur habe ein 29-jähriger Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug gestanden. Hinter ihm befand sich eine 26-jährige Oldenburgerin mit ihrem Pkw. Danach folgte ein mit zwei Personen besetzter Pkw, am Steuer ein 62-Jähriger, auf dem Beifahrersitz eine 60-jährige Frau, beide aus Buxtehude.

Als letztes beteiligtes Fahrzeug folgte ein Kleintransporter. Dessen 59-jähriger Fahrer habe das Stauende übersehen. Sein Fahrzeug prallte gegen den Wagen aus Buxtehude und schob ihn auf den Pkw der 26-Jährigen. Die junge Frau riss ihren Wagen gegen die Außenschutzplanke und konnte so einen Zusammenprall mit dem Lkw-Aufleger verhindern. Den Buxtehudern gelang dies nicht – ihr Wagen wurde unter den Aufleger geschoben.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall unverletzt. Alle vier weiteren Beteiligten wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und erlitten schwere bis lebensgefährliche Verletzungen. Feuerwehrleute befreiten die Verunglückten. Die 26-jährige Oldenburgerin und der 62-jährige Mann aus Buxtehude wurden mit Rettungshubschraubern aus Sanderbusch und Bremen in Kliniken geflogen.

Die Schadenshöhe, so sagte der Polizeisprecher, sei bis dato nur grob zu schätzen. Er gehe von mindestens 50 000 Euro aus.

Neben den Rettungshubschraubern waren ein Notarztfahrzeug aus dem Landkreis Diepholz sowie vier Rettungswagen aus Harpstedt, Ganderkesee und Bremen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt war mit 15, die Freiwillige Feuerwehr Groß Ippener mit zwölf Helfern ausgerückt.

Auf der A 1 kam es infolge des Unfalls zu erheblichen Behinderungen. Bereits an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wurde der Verkehr abgeleitet. Den zwischen Groß Ippener und der Unfallstelle stehenden Verkehr leitete die Polizei ab 17.45 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Richtungsfahrbahn Bremen war bis in die Abendstunden nicht befahrbar.

