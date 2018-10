Groß Ippener Ein aufgebrochener Tresor ist bereits am Dienstag im Bereich eines Bachlaufes an der Harpstedter Straße in Groß Ippener gefunden worden. Das meldete am Freitag die Polizei. Nachdem der Tresor geborgen werden konnte, stellten die Beamten fest, dass er vermutlich aus einem Einbruch in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) stammt. Zeugen, die zwischen Montag und Dienstag Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die sich im Bereich der Harpstedter Straße, in Höhe des Dünsener Baches, verdächtig verhalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/94 10 in Verbindung zu setzen.

Verena Sieling https://www.nwzonline.de/autor/verena-sieling Wildeshausen

