Groß Ippener Bei einer Karambolage mit fünf Fahrzeugen sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr hatte eine 49-Jährige aus Essen (Nordrhein Westfalen) im Einfahrtsbereich der dortigen Großbaustelle die Orientierung verloren. Gegen 14 Uhr bremste sie nach Angaben der Polizei ihr Fahrzeug im Verschwenkungsbereich bis zum Stillstand am rechten Fahrbahnrand ab. „Als sie wieder anfuhr übersah sie den links neben ihr auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden PKW eines 36-jährigen Litauers, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam“, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Der Litauer geriet anschließend mit seinem Wagen nach links auf den Überholfahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden Auto eines 36-jährigen Düsseldorfers. In der Folge konnten ein 40-jähriger Fahrer aus Havixbeck (NRW) und eine 23-Jährige aus Spremberg (Brandenburg) nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zu Auffahrunfällen.

Durch diesen Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, wobei zwei Personen von den eingesetzten Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäusergebracht werden mussten. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt, so dass sich ein Rückstau von ca. 5 Kilometern Länge bildete.