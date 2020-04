Unfall Bei Groß Ippener: Pkw kollidiert auf A 1 mit Sattelzug

Groß Ippener Zu einem Verkehrsunfall ist es laut Polizei am Mittwoch um 1.30 Uhr auf der Autobahn 1 im Bereich Groß Ippener gekommen.

Die 43-jährige Fahrerin eines Pkws aus Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) war auf dem linken Fahrstreifen der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Kurz nach dem Passieren der Anschlussstelle Groß Ippener geriet sie mit ihrem Pkw nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit dem Sattelzug eines 37-jährigen Mannes aus Dänemark. Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, schleuderte nach links in die Mittelschutzplanke und kam nach einem weiteren Zusammenstoß mit der Außenschutzplanke zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht, der Lkw-Fahrer nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Auch an der Sattelzugmaschine entstanden geringe Schäden. Insgesamt wurde der Schaden auf 3000 Euro beziffert.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der 43-Jährigen fest. Da ein Atemalkoholtest am mobilen Testgerät nicht möglich war, musste eine Blutprobe entnommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.