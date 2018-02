Groß Ippener Ein Kleintransporter, der Möbel für einen Umzug transportiert hatte, ist am Mittwochmorgen um sechs Uhr auf der A 1 von der Straße abgekommen, nachdem ein Reifen geplatzt war. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte in Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener. Der 54-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Während der Bergungsarbeiten mussten die A 1 wie auch die Autobahnauffahrt in Richtung Bremen gesperrt werden. Es kam zu einem drei Kilometer langen Stau. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro.