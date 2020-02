Groß Ippener Auf der Annenstraße in Groß Ippener ist ein Sattelzug in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.25 Uhr von einer Windböe erfasst worden und dadurch von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei blieb der 53-jährige Fahrer aus Odenthal unverletzt.

Der Sattelzugfahrer war in Richtung Delmenhorst unterwegs, als er sein Fahrzeug wegen der Windböe nicht mehr auf der Fahrbahn halten konnte. Der Lkw kam nach rechts von der Straße ab und rutschte den abschüssigen Grünstreifen hinab. Der Sachschaden an Fahrzeug und Grünstreifen wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Für die Bergung wird ab etwa 12.30 Uhr die Annenstraße zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und Delmenhorst voll gesperrt.