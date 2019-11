Groß Ippener Ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 9.40 Uhr ereignete, stellte sich als glimpflicher dar als gedacht: Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Lkw mit einer eingeklemmten Person auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr. Beim Eintreffen konnten die Rettungs- und Einsatzkräfte Entwarnung geben, die Personen waren nur leicht verletzt. Dies teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den Anschlussstellen zu einer Staubildung. Ein 43-Jähriger aus Bremen musste daher seinen Tankwagen stark abbremsen. Eine nachfolgende 60-Jährige im Klein-Lkw erkannte es rechtzeitig. Ein hinter ihr fahrender 33-Jähriger aus dem Kreis Kleve fuhr mit einem Sattelzug auf den Klein-Lkw auf. Dieser wurde wiederum auf den Tankwagen aufgeschoben. Durch den Auffahrunfall wurden der Fahrer des Tankwagens, die Fahrerin des Klein-Lkws sowie eine 29-jährige Beifahrerin im auffahrenden Sattelzug leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 100 000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Klein-Lkw und der Sattelzug sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und müssen noch geborgen werden. Die einspurige Verkehrsführung wird auch die nächsten Stunden aufrecht erhalten bleiben, so dass in diesem Bereich mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Ein Notarzt sowie mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt sowie Groß Ippener waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften eingesetzt.