Verstoß Gegen Waffengesetz Auf Der A1: Bulli gestohlen und Munition dabei

Groß Ippener Den Fahrer eines alten VW Bullis kontrollierten am Freitagnachmittag Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf einem Parkplatz an der A1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener. Das Fahrzeug hatte niederländische Kennzeichen und war besetzt mit zwei männlichen Personen aus Polen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in den Niederlanden entwendet wurde. Zudem waren nicht für das Fahrzeug zugelassene Kennzeichen montiert.

Der Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, am Tag zuvor Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem 35-jährigen Polen entnommen. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht.

Im Fahrzeug wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel und Schrot- sowie Kleinkalibermunition aufgefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.