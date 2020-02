Groß Ippener /Wildeshausen Voraussichtlich noch bis 14 Uhr bleibet die A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück halbseitig gesperrt. Hier war der Fahrer eines Sattelzuges am Samstag mit seinem Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Der 35 Jahre alte Fahrer aus Litauen war in einen Sekundenschlaf gefallen, infolge dessen in Höhe der Samtgemeinde Harpstedt mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an die Seitenschutzplanke geraten. Der Unfall ereignete sich gegen 22.50 Uhr.

Der Sattelzug drückte die Seitenschutzplanke auf einer Länge von rund 60 Metern zur Seite, kippte dann in der Böschung auf die Seite und blieb dort liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Für die Bergung des Sattelzuges muss die Autobahn an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Osnabrück halbseitig gesperrt werden. Der mit Stückgut beladene Sattelzug wird von Hand entladen. Sobald der Auflieger entladen ist, kann mit der Bergung des Fahrzeuges begonnen werden. Derzeit wird mit einem Ende der Bergungsarbeiten um ca. 14 Uhr gerechnet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch die Sperrung des Hauptfahrstreifens aufrecht erhalten. Der Sachschaden wird von der Polizei vorsichtig auf mindestens 70.000 Euro geschätzt