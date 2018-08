Groß Ippener Ein Leichtverletzter, 7000 Euro Schaden, zwei Pkw nicht mehr fahrbereit – das ist die Bilanz nach einem Unfall am Dienstag um 14.57 Uhr auf der Dorfstraße in Groß Ippener. Laut Polizei hatte ein 28-jähriger Mann aus Harpstedt die Dorfstraße in Richtung Delmenhorst befahren. An der Autobahn-Anschlussstelle wollte er nach links auf die A 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Peugeot. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Fahrer des Peugeot, dessen Personalien noch nicht feststehen, leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich war auch ein Notarzt am Unfallort eingesetzt.

Die Dorfstraße musste im Bereich der Anschlussstelle für etwa zehn Minuten voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr bis 15.55 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.