Zwei Radler bei Unfall verletzt

Groß Ippener Zwei Radfahrer aus Stuhr sind am Dienstagabend bei einem Unfall auf dem Mühlenweg in Groß Ippener leicht verletzt worden. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei meldet.

Zu dem Unfall war es gegen 19 Uhr gekommen. Eine Radfahrer-Gruppe hatte den Mühlenweg befahren. Ihr kam eine 19-jährige Frau aus Wildeshausen entgegen, die mit ihrem PKW an einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger vorbeifahren wollte. Dieses Vorhaben setzte sie dann aber nicht um und blieb mit ihrem Pkw mittig auf der Fahrbahn stehen. Ein 71-jähriger Radler aus der Gruppe wollte dem Auto ausweichen und kam zu Fall. Im Anschluss stürzte ein 52-Jähriger über den 71-Jährigen. Der Schaden an den Fahrrädern wurde auf 1500 Euro geschätzt.