Große Höhe „Gemeinsam sind wir stark“: Unter diesem Motto trafen sich Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Ganderkesee und des Technischen Hilfswerks (THW) Delmenhorst am Sonnabend zu einer Übung am Stoppesee auf der Großen Höhe. Beide Hilfsorganisationen konnten dabei ihre speziellen Fähigkeiten einbringen: Während sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft die Wasserrettung zur Aufgabe gemacht hat, legt das Technische Hilfswerk den hauptsächlichen Einsatzschwerpunkt auf die technische Hilfeleistung an Land.

„Trotz dieser unterschiedlichen Schwerpunkte kann man sich optimal ergänzen“, betonten die Pressesprecherinnen Sandra Eggers (DLRG) und Lisa Domnitz (THW) übereinstimmend. 21 Mitglieder beider Organisationen bauten nach einem gemeinsamen Frühstück einen behelfsmäßigen Bootsanleger aus dem Einsatz-Gerüst-System (EGS). „Solche Anleger kommen zum Beispiel bei länger anhaltendem Hochwasser oder bei Schiffshavarien zum Einsatz“, erklärte THW-Sprecherin Lisa Domnitz. Das EGS gehöre zu den sogenannten Allroundern im THW, da es in allen Ortsverbänden vorhanden und vielseitig einsetzbar sei. Mit Hilfe des Gerüstsystems könnten auch Gebäude abgestützt oder Rettungsplattformen gebaut werden – bei bestimmten Konstruktionen sei dies sogar binnen weniger Minuten möglich.

Im zweiten Teil der Gemeinschaftsübung konnten dann vor allem die Ganderkeseer Lebensretter unter Beweis stellen, was sie in Notfällen leisten – aber wieder in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk: Unter Einsatz des mit einem 3-D-Sonargerät ausgestatteten DLRG-Motorbootes wurde eine Wasserrettung simuliert. Dazu wurden die Helfer des THW in zwei Teams aufgeteilt: Die eine Gruppe betreute einen Verletzten im Wasser und sicherte ihn mit einem Spineboard, das bei Unfallopfern mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung eingesetzt wird. Das zweite Team transportierte den Verletzten dann mit dem Motorboot ab. Auch Taucher der DLRG kamen zum Einsatz.

„Die Helfer der DLRG lernten das Material des THW und dessen Konstruktion kennen, umgekehrt erfuhr das Technische Hilfswerk mehr über unsere Einsatzmöglichkeiten“, freute sich DLRG-Sprecherin Sandra Eggers. Die gemeinsame Übung trage zur Stärkung der Teamarbeit zwischen den beiden Organisationen bei. Ganz nebenbei seien auch Freundschaften geschlossen worden, die dann am Abend beim abschließenden Grillen noch vertieft wurden.