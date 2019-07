Große Höhe Am Sonntagmorgen kam es in Ganderkesee nahe des Segelflugplatzes zu einem Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 28-jährige Fahrerin aus Delmenhorst gegen 6 Uhr die Wiggersloher Straße in Richtung Harpstedt. Auf Höhe des Segelflugplatzes geriet ihr Pkw ins Schleudern, kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kippte dabei auf die linke Seite. Die Frau konnte sich selbstständig befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1200 Euro. Aufgrund von Alkoholgeruch führten Polizeibeamte einen Alkoholtest durch und ermittelten einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt, gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet.