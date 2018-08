Wagen nach links auf A 29 abgedrängt

Großenkneten /Ahlhorn Einen Fall von Fahrerflucht meldet die Polizei auf der Autobahn 29. Der Geschädigte ist ein 32-jähriger Mann aus dem Sauerland, der am Mittwoch, 12.45 Uhr, mit seiner Mercedes A-Klasse den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Ahlhorner Dreieck befuhr. Zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn wollte er zwei Sattelzüge überholen. Als er sich noch hinter dem ersten Sattelzug befunden hat, wurde er von einem weißen Pkw, vermutlich einem Toyota, überholt. Der Fahrzeugführer nutzte dabei den rechten Fahrstreifen und scherte so knapp vor dem Mercedes ein, dass der Mann aus dem Sauerland mit seinem Pkw nach links ausweichen musste und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Fahrer des weißen Autos setzte seine Fahrt in Richtung Süden fort.

Der Schaden am Mercedes liegt bei 5000 Euro. Am Unfallort wurden drei Schutzplanken eingedrückt. Hinweise: Polizei, Telefon 04435/93160.