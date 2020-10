Zeugenaufruf: Kollision auf der Autobahn 1: Wer hat etwas gesehen?

Großenkneten /Ahlhorn /Wildeshausen Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, zwischen 15.10 und 15.15 Uhr, auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten ereignet hat. Dabei ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Ein 24-jähriger Mann aus Essen war mit einem schwarzen BMW Kombi in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Kurz nach dem Passieren des Ahlhorner Dreiecks kam es im Bereich der Verschwenkung von drei auf zwei Fahrstreifen zu einer gefährlichen Verkehrssituation, in die laut Polizei ein schwarzer VW Golf II verwickelt gewesen sein soll. In der Folge verlor der 24-Jährige die Kontrolle über seinen BMW, der in die mittlere Schutzplanke geriet. Im Anschluss soll es zu weiteren „Begegnungen“ mit dem schwarzen VW Golf gekommen sein.

Der BMW-Fahrer fuhr auf den Parkplatz „Engelmannsbäke“. Die Polizei dokumentierte dort einen Sachschaden von 7500 Euro. Der Fahrer des schwarzen VW Golf, ein 51-Jähriger Wildeshausen, informierte die Polizei in Wildeshausen, wo seine Angaben zum Unfallhergang aufgenommen wurden.

Zeugen des Unfalls/Geschehens werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter Telefon 04435/9316-115 zu melden.